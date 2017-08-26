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СМИ: экс-премьер Таиланда скрылась в Дубае

Международная панорама
26 августа, 7:05 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 26, августа. /ТАСС

Отмечается, что в этом городе проживает ее брат, один из самых влиятельных таиландских политиков Таксин Чинават

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БАНГКОК, 26 августа. /ТАСС/. Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, в пятницу не явившаяся на оглашение судебного вердикта по собственному делу, находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом в субботу сообщила газета The National.

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Власти Таиланда не располагают данными, что экс-премьер Йинглак Чинават покинула страну

Как пишет издание, ссылающееся на высокопоставленный источник в партии "Пыа Тай", созданной семьей Чинават, экс-премьер уже находится в Дубае, где проживает ее брат, один из самых влиятельных таиландских политиков Таксин Чинават. Ранее вице-премьер и министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван подтвердил информацию о бегстве Йинглак Чинават из страны, не уточнив ее местоположения.

Коллегия Верховного суда Таиланда приняла в пятницу решение выдать ордер на арест Йинглак Чинават за неявку на оглашение вердикта по ее делу. Она обвиняется в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей, за которую ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Оглашение вердикта было намечено на 05:00 мск, однако Чинават у здания суда так и не появилась. Ее адвокаты ходатайствовали о переносе даты оглашения вердикта в связи с тем, что их подзащитная не здорова. Запрос защиты был отклонен, суд принял решение выдать ордер на арест Чинават, а также назначил новую дату оглашения вердикта на 27 сентября.

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