Трамп подписал первый указ о помиловании, сняв обвинения с экс-шерифа округа Марикопа

ТАСС, 26 августа. Дональд Трамп впервые на посту президента США подписал указ о помиловании. Согласно сообщению пресс-службы Белого дома, опубликованном в субботу, документ снимает все обвинения с бывшего шерифа округа Марикопа (штат Аризона), 85-летнего Джо Арпайо, признанного виновным к неуважении к суду.

"Сегодня президент США Дональд Трамп подписал президентское помилование для Джо Арпайо, бывшего шерифа округа Марикопа, штат Аризона. Вся жизнь и карьера Арпайо, которая началась в 18 лет, когда он записался в ВС США после начала Корейской войны, является примером бескорыстного служения обществу<...> Сейчас шерифу Джо Арпайо 85 лет, и после более 50 лет блестящего служения народу он является достойным кандидатом для президентского помилования", - говорится в сообщении.

Джо Арпайо стал известен после того, как он попытался оспорить законность избрания президентом США Барака Обамы. Арпайо тогда уверял, что глава государства родился за пределами Соединенных Штатов, а его свидетельство о рождении - поддельное. Эту же точку зрения неоднократно озвучивал и Трамп до того, как занял высший государственный пост.

В 2013 году федеральный суд признал практику задержания латиноамериканцев по подозрению в нелегальной иммиграции, которую проводил Арпайо, незаконной. Шериф, тем не менее, проигнорировал это судебное решение и продолжил проводить облавы на мигрантов и задерживать их "для дальнейшего расследования". В июле 2017 года Арпайо был признан виновным в неуважении к суду. Ожидалось, что окончательный приговор ему будет вынесен в октябре этого года.