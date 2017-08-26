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Глава МВД ФРГ пообещал, что миграционный кризис в стране не повторится

Международная панорама
26 августа, 10:00 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 26, августа. /ТАСС

В 2015 году в Германию прибыли 890 тыс. соискателей убежища, в 2016-м - 320 тыс.

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БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Германия многое сделала для того, чтобы миграционный кризис образца 2015 года больше не повторился, эти усилия оправдают себя. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер в опубликованном в субботу интервью агентству DPA.

"Не вижу того, чтобы события развивались, как осенью 2015 года, - сказал он. - Мы сделали многое для того, чтобы такого не было. 2015 год не должен повториться, и он не повторится".

Миграционный кризис начался в 2015 году, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель открыла границы для сирийских беженцев. В том году в страну прибыли 890 тыс. соискателей убежища, в 2016-м - 320 тыс.

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