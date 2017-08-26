В Минске на 15 суток арестовали оппозиционного лидера Николая Статкевича

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич арестован на 15 суток. Об этом в субботу в Facebook сообщила супруга политика Марина Адамович.

"Николая арестовали недалеко от дома, когда он шел на встречу. Уже на [улице] Окрестина [там находится центр изоляции правонарушителей]", - отметила Адамович.

9 августа суд заочно приговорил Статкевича к административному аресту за проведение несанкционированной акции в Минске 3 июля, когда в Белоруссии отмечался День независимости. В оппозиционных кругах не исключают, что арест политика связан с запланированной им несанкционированной властями акцией в начале сентября.

Статкевич был кандидатом в президенты Белоруссии на выборах 2010 года. В день голосования 19 декабря принимал участие в акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов. В мае 2011 года суд Ленинского района Минска приговорил Статкевича к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В августе 2015 года он был помилован президентом страны и освобожден.