В Минске на 15 суток арестовали оппозиционного лидера Николая Статкевича

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МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич арестован на 15 суток. Об этом в субботу в Facebook сообщила супруга политика Марина Адамович.
"Николая арестовали недалеко от дома, когда он шел на встречу. Уже на [улице] Окрестина [там находится центр изоляции правонарушителей]", - отметила Адамович.
9 августа суд заочно приговорил Статкевича к административному аресту за проведение несанкционированной акции в Минске 3 июля, когда в Белоруссии отмечался День независимости. В оппозиционных кругах не исключают, что арест политика связан с запланированной им несанкционированной властями акцией в начале сентября.
Статкевич был кандидатом в президенты Белоруссии на выборах 2010 года. В день голосования 19 декабря принимал участие в акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов. В мае 2011 года суд Ленинского района Минска приговорил Статкевича к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В августе 2015 года он был помилован президентом страны и освобожден.