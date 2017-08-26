Представители властей Сирии и оппозиции провели телемост

ДАМАСК, 26 августа. /ТАСС/. Представители властей Сирии и участники вооруженной оппозиции в провинции Дераа впервые приняли участие в телеконференции, организованной российским Центром примирения враждующих сторон, и обсудили процесс перемирия в стране.

"В конференции участвовали влиятельные люди, которые играют большую роль для боевиков, имеют на них влияние. Мы все вместе хотим, чтобы все жили по-нормальному, чтобы в Сирии был мир, чтобы все люди жили, как раньше,. Благодарю союзника Сирии - России", - сообщил журналистам губернатор провинции Дераа Халид Ханус, который принимал участие в телеконференции.

Трансляция конференции велась в Дамаске, городе Дераа, одноименной провинции и на территории, подконтрольной вооруженной оппозиции. В разговоре между представителями вооруженной оппозиции, которые находятся в зоне деэскалации в Дераа, и представителями сирийских властей приняли участие губернаторы провинций Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, территории которых входят в южную зону деэскалации.

Инициатором проведения телемоста выступили российские военные, которые ранее в созданной зоне деэскалации разместили КПП и наблюдательные пункты.

"Мы отмечаем выдержку с каждой стороны: и с одной, и с другой. Эта выдержка позволила и по-деловому обсудить все вопросы и прийти к единому мнению о решении проблем немедленно с помощью и [местной] администрации, и тех ресурсов, которые предоставляются руководством САР, и той помощи, которая предоставляется Россией и некоторыми международными организациями", - отметил представитель Центра примирения Виктор Шуляк.

Он добавил, что в этой зоне деэскалации ситуацию можно назвать стабильной, а местное население, по его словам, лояльно относится ко всем проблемам. "Отмечаем также, что даже на КПП при пересечении границы зон безопасности люди, находящиеся на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, приветствуют наших военнослужащих, улыбаются им и показывают радость, что мы находимся здесь и способствуем примирению", - добавил Шуляк.

Гуманитарная помощь и новый учебный год

Участники телемоста также обсудили доставку гуманитарной помощи на территорию, подконтрольную вооруженной оппозиции, и восстановление в школах провинции процесса обучения в преддверии нового учебного года.

По мнению губернатора провинции Дераа, совещание прошло успешно. "Мы смогли достигнуть [общих точек в диалоге с оппозицией], смогли работать с комитетом [Центра примирения], чтобы был хороший новый [учебный] год, чтобы люди жили мирно и дети могли приступить к новому учебному году. Мы хотим со своими русскими друзьями и дальше интенсивно работать, мы все хотим вернуть Сирию, какой она была раньше, мы хотим объединенную Сирию", - сказал он.

По данным сирийских властей, в провинции Дераа живут около 200 тыс. детей школьного возраста, только 66 тыс. из них находятся не на территориях, подконтрольных боевикам.

Второй телемост между оппозицией и представителями сирийской власти участники телеконференции решили провести в сентябре. "Нам пришлось очень много потрудиться, чтобы обеспечить безопасность всех участников. Мы ожидаем не только решения тех вопросов, связанных с гуманитарной помощью, с подготовкой школ [учебному году], с примирением, которые были вынесены на обсуждение, но и решения такого важного вопроса, как установление доверия между различными людьми, которое было нарушено вследствие военных действий", - рассказал Шуляк.

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.