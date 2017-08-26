Донецк и Симферополь стали городами-побратимами

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ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Главы Донецка и Симферополя в субботу на заседании интеграционного комитета "Россия - Донбасс" в Донецке подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.
"То, что мы сделали сегодня - это новый уровень. Подписание - знаковый факт", - прокомментировал это событие мэр Симферополя Геннадий Бахарев. Он добавил, что городам предстоит еще сильнее укрепить отношения. "Мы с вами делаем правое дело, поздравляю с праздником и успехов в развитии", - сказал он на церемонии подписания.
В свою очередь исполняющий обязанности главы администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что соглашение станет новым шагом в развитии Донецка. "Я убежден, что мы наполним соглашение поставками нашей продукции благодаря вашей помощи и поддержке. Уверен в успехе, наше сотрудничество будет и далее развиваться", - отметил он.
Дальнейшее сотрудничество предполагает развитие связей в области культуры, торговли, науки и других сферах. Выполнение соглашения предполагает обмен информацией между предприятиями городов, налаживание экономических отношений, проведение совместных выставок, конференций, культурных, спортивных и других мероприятий.
Ранее договоры о сотрудничестве в различных сферах власти провозглашенной Донецкой народной республики подписывали с представителями Абхазии, Южной Осетии, населенных пунктов Крыма и других регионов России. Соглашения предполагают разработку и внедрение совместных проектов в области образования, профсоюзной деятельности, воспитания молодежи, связи и других. Первый межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве был подписан с Южной Осетией в мае этого года.
Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" - постоянно действующая общественная структура, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце в Крыму. Тогда в нем приняли участие главы Донецкой и провозглашенной Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Координатором интеграционного комитета выступает депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.