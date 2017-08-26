Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Донецк и Симферополь стали городами-побратимами

Международная панорама
26 августа, 16:51 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 26, августа. /ТАСС

Подписание соответствующего соглашения подразумевает наращивание между городами сотрудничества в экономической, культурной, научной, спортивной и прочих сферах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Главы Донецка и Симферополя в субботу на заседании интеграционного комитета "Россия - Донбасс" в Донецке подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

"То, что мы сделали сегодня - это новый уровень. Подписание - знаковый факт", - прокомментировал это событие мэр Симферополя Геннадий Бахарев. Он добавил, что городам предстоит еще сильнее укрепить отношения. "Мы с вами делаем правое дело, поздравляю с праздником и успехов в развитии", - сказал он на церемонии подписания.

В свою очередь исполняющий обязанности главы администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что соглашение станет новым шагом в развитии Донецка. "Я убежден, что мы наполним соглашение поставками нашей продукции благодаря вашей помощи и поддержке. Уверен в успехе, наше сотрудничество будет и далее развиваться", - отметил он.

Дальнейшее сотрудничество предполагает развитие связей в области культуры, торговли, науки и других сферах. Выполнение соглашения предполагает обмен информацией между предприятиями городов, налаживание экономических отношений, проведение совместных выставок, конференций, культурных, спортивных и других мероприятий.

Ранее договоры о сотрудничестве в различных сферах власти провозглашенной Донецкой народной республики подписывали с представителями Абхазии, Южной Осетии, населенных пунктов Крыма и других регионов России. Соглашения предполагают разработку и внедрение совместных проектов в области образования, профсоюзной деятельности, воспитания молодежи, связи и других. Первый межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве был подписан с Южной Осетией в мае этого года.

Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" - постоянно действующая общественная структура, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце в Крыму. Тогда в нем приняли участие главы Донецкой и провозглашенной Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Координатором интеграционного комитета выступает депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Козенко, Андрей Дмитриевич Плотницкий, Игорь Венедиктович Захарченко, Александр Владимирович
Страны
Россия Абхазия Украина Южная Осетия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
2
Кольский залив начали очищать от затонувших судов
3
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
4
С балкона жилого дома в Новой Москве выпали две девушки
5
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
6
Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем Барбозой
7
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама