Два человека задержаны в Хельсинки на акциях за и против беженцев

ХЕЛЬСИНКИ, 26 августа. /ТАСС/. Два человека задержаны в субботу в центре Хельсинки на площади Наринккатори, где проходят акция против терроризма и акция против расизма, поводом к ним стало нападение мигранта на прохожих в городе Турку неделю назад. Об этом сообщила в Twitter столичная полиция.

"Пока задержаны два человека", - говорится в сообщении. По оценкам стражей порядка, всего на площади собралось около трех сотен человек. Между ними находятся наряды полиции, не позволяющие демонстрантам приблизиться друг к другу.

Участники акции против расизма и в поддержку беженцев развернули плакаты "Никто не нелегален!" и "Беженцы, добро пожаловать!"

"Нелегалы - вон! [Премьер-министра Юха] Сипиля - в отставку!", - скандировали участники противостоящей им акции. "Сипиля открыл двери [в Финляндию] мигрантам, когда в 2015 года пообещал отдать беженцам свой дом. Он должен взять на себя ответственность и объявить новые выборы", - подчеркнул со сцены один из выступающих.

В настоящее время участники акции против терроризма начали движение в сторону резиденции премьер-министра "Кесяранта", рядом с которой планируют поставить на землю свечи в память о жертвах нападения в Турку.

На прошлой неделе в пятницу в центре финского города Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года как проситель убежища, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. По данным финских СМИ, в убежище ему отказали.