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В Донецкой области повредили памятник бойцам Нацгвардии Украины

Международная панорама
26 августа, 16:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, августа. /ТАСС

Преступление квалифицировано по статье "Хулиганство"

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КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения памятника военнослужащим Национальной гвардии Украины в Донецкой области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления полиции.

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"На трассе между Славянском и Бахмутом поврежден памятник военнослужащим Национальной гвардии Украины, которые погибли здесь в ДТП в январе 2015 года", - говорится в сообщении. Преступление квалифицировано по статье "Хулиганство".

Полиция Бахмута принимает меры для установления и задержания нарушителей.

24 августа в украинской столице также был поврежден памятник участникам силовой операции в Донбассе. Композиция из меча, вонзенного в карту России, и картины, которая оказалась лишь слегка измененным плакатом популярной компьютерной игры, была облита белой краской. Той же ночью возле данного памятника произошел взрыв.

 

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