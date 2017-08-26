В Донецкой области повредили памятник бойцам Нацгвардии Украины

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения памятника военнослужащим Национальной гвардии Украины в Донецкой области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления полиции.

"На трассе между Славянском и Бахмутом поврежден памятник военнослужащим Национальной гвардии Украины, которые погибли здесь в ДТП в январе 2015 года", - говорится в сообщении. Преступление квалифицировано по статье "Хулиганство".

Полиция Бахмута принимает меры для установления и задержания нарушителей.

24 августа в украинской столице также был поврежден памятник участникам силовой операции в Донбассе. Композиция из меча, вонзенного в карту России, и картины, которая оказалась лишь слегка измененным плакатом популярной компьютерной игры, была облита белой краской. Той же ночью возле данного памятника произошел взрыв.