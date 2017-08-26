СМИ: армия Индии блокировала штаб-квартиру устроившей беспорядки секты

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 августа. /ТАСС/. Подразделения сухопутных сил Индии блокировали в субботу штаб-квартиру религиозной общины "Дера Сача Сауда", члены которой устроили накануне массовые беспорядки после того, как их духовный лидер Гурмит Рам Рахим Сингх был признан судом виновным в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, армия пока не получила приказа войти на территорию штаб-квартиры "Дера Сача Сауда" в Сирсе (штат Харьяна), где остаются, по разным оценкам, до 10 тыс. последователей гуру, но заняла позиции вокруг. Власти штата заявляют, что контролируют ситуацию.

Как сообщает сетевое издание India.com, местная полиция задержала к субботе более 520 человек по обвинению в вандализме и беспорядках. Правоохранительные органы конфисковали холодное и огнестрельное оружие, в том числе автомат АК-47, пистолет и две винтовки.

Гурмит Рам Рахим Сингх был признан в пятницу виновным в изнасиловании двух своих последовательниц (процесс тянется с 2002 года). Во время последовавших за приговором беспорядков по меньшей мере 31 человек погиб, более 250 получили ранения. Ожидается, что 28 августа суд назовет срок заключения гуру.

Община "Дера Сача Сауда" основана в 1948 году. Это религиозное движение пропагандирует равенство, отказ от материальных благ и богатства, ее члены практикуют медитацию и верят, что секта объединяет "мудрость всех религий". Община имеет отделения в США, Канаде, ОАЭ, Австралии и Великобритании.

Ее лидера - 50-летнего Гурмита Рама Рахима Сингха - в индийской прессе называют Шикарный Гуру, он любит богатую жизнь, ярко и дорого одевается, снимается в кино, выпускает свои музыкальные диски. Он утверждает, что число его сторонников насчитывает 60 млн человек. Этот показатель, как считается, сильно преувеличен, но секта действительно имеет сотни тысяч адептов, в основном в индийских штатах Пенджаб и Харьяна.