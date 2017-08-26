Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: армия Индии блокировала штаб-квартиру устроившей беспорядки секты

Международная панорама
26 августа, 17:40 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 26, августа. /ТАСС

Местное издание сообщает о задержании более 520 человек по обвинению в вандализме и беспорядках

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 августа. /ТАСС/. Подразделения сухопутных сил Индии блокировали в субботу штаб-квартиру религиозной общины "Дера Сача Сауда", члены которой устроили накануне массовые беспорядки после того, как их духовный лидер Гурмит Рам Рахим Сингх был признан судом виновным в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, армия пока не получила приказа войти на территорию штаб-квартиры "Дера Сача Сауда" в Сирсе (штат Харьяна), где остаются, по разным оценкам, до 10 тыс. последователей гуру, но заняла позиции вокруг. Власти штата заявляют, что контролируют ситуацию.

Как сообщает сетевое издание India.com, местная полиция задержала к субботе более 520 человек по обвинению в вандализме и беспорядках. Правоохранительные органы конфисковали холодное и огнестрельное оружие, в том числе автомат АК-47, пистолет и две винтовки.

Гурмит Рам Рахим Сингх был признан в пятницу виновным в изнасиловании двух своих последовательниц (процесс тянется с 2002 года). Во время последовавших за приговором беспорядков по меньшей мере 31 человек погиб, более 250 получили ранения. Ожидается, что 28 августа суд назовет срок заключения гуру.

Община "Дера Сача Сауда" основана в 1948 году. Это религиозное движение пропагандирует равенство, отказ от материальных благ и богатства, ее члены практикуют медитацию и верят, что секта объединяет "мудрость всех религий". Община имеет отделения в США, Канаде, ОАЭ, Австралии и Великобритании.

Ее лидера - 50-летнего Гурмита Рама Рахима Сингха - в индийской прессе называют Шикарный Гуру, он любит богатую жизнь, ярко и дорого одевается, снимается в кино, выпускает свои музыкальные диски. Он утверждает, что число его сторонников насчитывает 60 млн человек. Этот показатель, как считается, сильно преувеличен, но секта действительно имеет сотни тысяч адептов, в основном в индийских штатах Пенджаб и Харьяна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ОАЭ США Индия Канада Австралия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
2
Кольский залив начали очищать от затонувших судов
3
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
4
С балкона жилого дома в Новой Москве выпали две девушки
5
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
6
Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем Барбозой
7
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама