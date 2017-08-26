Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД ФРГ раскритиковал Меркель за "слепое послушание" США по вопросу вооружений

Международная панорама
26 августа, 17:37 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 26, августа. /ТАСС

Зигмар Габриэль считает "невообразимым" требование Дональда Трампа удвоить оборонный бюджет до €70 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и ее политический блок ошибочно подчиняются требованиям американской администрации по вопросу вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью, которое было опубликовано в субботу в газете Bild.

Смотрите также

Миллиарды для НАТО: кто и как финансирует военный блок

Лидеры социал-демократов ФРГ призвали переосмыслить оборонную политику

Меркель: ЕС нуждается в США, несмотря на разногласия

"Меня пугает слепое послушание со стороны Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по вопросу вооружений. Меркель, ХДС/ХСС и даже, к моему ужасу, Свободная демократическая партия, подчиняются требованиям Дональда Трампа. Он требует от нас удвоить оборонный бюджет до €70 млрд. Это просто невообразимо", - отметил министр.

"Меркель, по всей видимости, думает, что если она пойдет Трампу навстречу по этому вопросу, он проявит гибкость по какой-либо другой теме. Думаю, это большая ошибка", - сказал он.

Габриэль предупредил, что Германия находится "в самом центре холодной войны 2.0", а мир при этом пребывает на пороге "новой фазы атомного вооружения".

Трамп требует от стран НАТО довести взносы в оборонные бюджеты до уровня в 2% ВВП и ссылается при этом на соглашения, достигнутые на саммите альянса в Уэльсе. Габриэль со своей стороны неоднократно указывал, что в этом документе прописана лишь готовность двигаться в направлении 2% ВВП, но жесткой увязки к этой величине там нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела Габриэль, Зигмар
Страны
США Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
2
Кольский залив начали очищать от затонувших судов
3
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
4
С балкона жилого дома в Новой Москве выпали две девушки
5
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
6
Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем Барбозой
7
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама