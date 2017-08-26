Венесуэла проводит военные учения с участием гражданских лиц

ТАСС, 26 августа. Комплексные военные учения по защите страны, участие в которых также принимают гражданские лица, начались в субботу в Венесуэле. Старт маневров транслировался в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Цель этих учений в первую очередь состоит в том, чтобы сказать всему миру с нашей приверженностью пацифизму, потребностью в мире, с нашим призывом к интеграции и политическому диалогу, с нашей твердостью и непоколебимой решимостью защищать родину, что есть Национальные боливарианские вооруженные силы и народ, которые готовы отдать все ради защиты этих долин, гор, ради защиты нашей родины", - сказал министр обороны Владимир Падрино Лопес.

Учения под названием "Боливарианский суверенитет - 2017" завершатся в воскресенье. Как сообщил ранее глава стратегического оперативного командования национальных вооруженных сил адмирал Ремихио Себальос, в маневрах должны принять участие более 900 тыс. человек, в том числе 200 тыс. служащих Вооруженных сил и Национальной гвардии.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро объявил о проведении военных учений 14 августа после того, как его американский коллега Дональд Трамп заявил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы "в случае необходимости".