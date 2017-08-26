МИД Кубы осудил санкции США в отношении Венесуэлы

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ГАВАНА, 26 августа. /ТАСС/. Куба решительно осуждает новые экономические и финансовые санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении Венесуэлы. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении заместителя министра иностранных дел островного государства Абелардо Морено.
"Мы осуждаем несправедливые, односторонние, безосновательные, незаконные и нарушающие международное право действия, которые продолжают применяться против конституционного правительства во главе с президентом Николасом Мадуро", - отмечается в заявлении.
Венесуэла является главным политическим союзником Кубы в Латинской Америке и ее вторым по величине торговым партнером после Китая. Остров Свободы ежедневно получает из Венесуэлы около 100 тыс. баррелей нефти.
В пятницу Трамп подписал указ о введении новых санкций против Венесуэлы. Американским финансовым институтам запрещается совершать операции с долговыми обязательствами, выпущенными правительством республики и государственной нефтяной компанией Petrleos de Venezuela.
С апреля текущего года в Венесуэле проходят самые крупные за последние годы антиправительственные выступления. После того как в конце июля в стране прошли выборы в Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, США ввели санкции против президента Николаса Мадуро.