AFP: Франция выделит Ираку кредит в €430 млн

Российский борец вольного стиля Гогаев завоевал бронзу на чемпионате мираСпорт 26 августа, 20:49
Путин назвал фестиваль "Спасская башня" визитной карточкой МосквыОбщество 26 августа, 20:48
Министр культуры РФ открыл всероссийскую акцию "Ночь кино"Культура 26 августа, 19:52
Турнир по дзюдо "Золотая лига" будет посвящен памяти погибшего посла РФ в Турции КарловаСпорт 26 августа, 19:51
Михайлов надеется, что Егорян сможет выступать в полную силу в новом сезонеСпорт 26 августа, 19:36
Хэмилтон заявил, что для него честь повторить рекорд Шумахера по победам в квалификацияхСпорт 26 августа, 19:33
"Рубин" обыграл "Тосно" в матче чемпионата РоссииСпорт 26 августа, 19:28
Пожар на подстанции ТЭЦ-2 в Новосибирске полностью ликвидированПроисшествия 26 августа, 19:18
"Ак Барс" обыграл "Адмирал" в матче чемпионата КХЛСпорт 26 августа, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Франция выделит в течение 2017 года правительству Ирака кредит на сумму €430 млн. Об этом агентству AFP сообщили источники в окружении главы МИД Жан-Ива Ле Дриана, который в субботу прибыл с в визитом в иракскую столицу.
По данным агентства, вопрос финансовой помощи Багдаду Ле Дриан обсудил с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади. В ходе переговоров французский министр заверил главу иракского правительства, "что средства будут выделены до конца текущего года", сообщает AFP. Этот кредит предназначен в первую очередь для поддержки экономических реформ, проводимых иракским правительством.
"Франция с самого начала боев против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") поддерживала свое присутствие [в Ираке]. Она также будет присутствовать и на этапе мирного строительства, который начинается сейчас", - сказал Ле Дриан на встрече с аль- Абади.
Иракскому премьеру глава МИД Франции также передал приглашение от президента республики Эмманюэля Макрона нанести визит в Париж.