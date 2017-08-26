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AFP: Франция выделит Ираку кредит в €430 млн

Международная панорама
26 августа, 19:24 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, августа. /ТАСС

Французский министр заверил главу иракского правительства, "что средства будут выделены до конца текущего года"

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ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Франция выделит в течение 2017 года правительству Ирака кредит на сумму €430 млн. Об этом агентству AFP сообщили источники в окружении главы МИД Жан-Ива Ле Дриана, который в субботу прибыл с в визитом в иракскую столицу.

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По данным агентства, вопрос финансовой помощи Багдаду Ле Дриан обсудил с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади. В ходе переговоров французский министр заверил главу иракского правительства, "что средства будут выделены до конца текущего года", сообщает AFP. Этот кредит предназначен в первую очередь для поддержки экономических реформ, проводимых иракским правительством.

"Франция с самого начала боев против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") поддерживала свое присутствие [в Ираке]. Она также будет присутствовать и на этапе мирного строительства, который начинается сейчас", - сказал Ле Дриан на встрече с аль- Абади.

Иракскому премьеру глава МИД Франции также передал приглашение от президента республики Эмманюэля Макрона нанести визит в Париж.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Абади, Хейдар, аль-
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