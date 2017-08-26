В Барселоне проходит многотысячная акция против терроризма

МАДРИД, 26 августа. /ТАСС/. Многотысячная демонстрация против терроризма проходит в субботу в Барселоне. Акция началась в 18:00 по местному времени (19:00 мск), сообщает газета La Vanguardia.

Участники шествия направляются в сторону одной из центральных площадей каталонской столицы - Пласа-де-Каталунья. В демонстрации, которая проходит под лозунгом "Я не боюсь", принимают участие почти все члены правительства Испании, в том числе премьер-министр Мариано Рахой. Впервые к шествию присоединился король Испании Филипп VI. Кроме того, в акции участвуют главы всех автономных сообществ, а также двух автономных городов - Сеуты и Мелильи.

В преддверии демонстрации часть каталонских сепаратистов, в частности партия "Кандидаты за народное единство", выступали против участия в демонстрации короля Испании. Несмотря на это, глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал все политические силы объединиться против терроризма.

Сотни сотрудников правоохранительных органов обеспечивают порядок в ходе шествия. Кроме того, множество представителей прессы освещают акцию.