Welt: Меркель исключила сотрудничество с "Альтернативой для Германии"

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БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель полностью исключила любое взаимодействие с правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая по итогам ближайших парламентских выборов скорее всего впервые попадет в Бундестаг.
"Абсолютно ясно, что АдГ не является для нас партнером для какого бы то ни было вида сотрудничества", - сказала она в интервью немецкой Welt am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в субботу. "Нам нужно пытаться отвоевать назад голоса каждого отдельного избирателя", - отметила канцлер.
Меркель признала, что "не все люди согласны с миграционной политикой " ее партии - Христианско-демократического союза - результатом которой стал кризис беженцами в стране. "Мы не можем просто уйти от проблемы или абстрагироваться от нее, мы должны бороться с причинами миграции", - отметила политик.
Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября, по их итогам будет сформировано правительство и определен канцлер. Согласно рейтингам общественного мнения, блок Меркель имеет поддержку 38% населения. АдГ, которая сделала себе рейтинги на миграционном кризисе, может набрать около 10%. Ни одна из партий, претендующих на попадание в парламент, не готова вступать в коалицию с АдГ.