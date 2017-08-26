СМИ: не менее восьми сотрудников службы безопасности стали жертвами нападения в Индии

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ТАСС, 26 августа. По меньшей мере восемь сотрудников службы безопасности Индии погибли и еще пятеро пострадали в субботу в результате нападения боевиков в штате Джамму и Кашмир на севере страны. Об этом сообщила газета India Today.
По ее данным, в субботу утром боевики, вооруженные огнестрельным оружием и гранатами, совершили нападение на пост охраны в округе Пулвама на юге Кашмира.
В результате столкновения ликвидированы двое боевиков. Отмечается, что противостояние продолжается до сих пор.
По информации издания, в настоящий момент проводится эвакуация жителей близлежащих районов.
Напряженная обстановка в Джамму и Кашмире, единственном штате Индии, где большинство населения составляют мусульмане, сохраняется уже около года: в регионе не прекращаются массовые беспорядки. При этом там регулярно происходят столкновения правоохранителей с боевиками, выступающими за отделение Кашмира от Индии. Нью-Дели традиционно обвиняет соседний Пакистан в поддержке террористов и организаторов беспорядков, Исламабад отвергает эти обвинения.