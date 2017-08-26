Меркель считает верным решение не закрывать границы перед беженцами в 2015 году

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила в защиту своих действий, предпринятых в августе и сентябре 2015 года - в разгар миграционного кризиса в Европе.

"Все самые важные решения 2015 года я приняла бы вновь", - заявила она в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, которое было опубликовано в субботу.

На пике миграционного кризиса в 2015 году кабинет министров Меркель принял решение не высылать из страны беженцев, которые прибыли по так называемому балканскому маршруту. "Германия в тот момент предприняла правильные и гуманные действия в очень сложной ситуации, я в этом убеждена", - отметила глава правительства. В соответствии с конвенцией, устанавливающей нормы в отношении беженцев, Германия должна была депортировать иностранцев в ту страну ЕС, в которой беженцы оказались в ходе своего маршрута в первую очередь.

"Если говорить об ошибках или упущениях, то нужно отметить, что мы и, в частности, я в предыдущие годы делали ставку на дублинскую систему [по распределению беженцев в ЕС], которая в том виде оказалась непосильной ношей для Италии и Греции", - сказала канцлер.

В 2015 году в ФРГ оказались 890 тыс. соискателей убежища, в 2016-м - 350 тыс.