Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель считает верным решение не закрывать границы перед беженцами в 2015 году

Международная панорама
26 августа, 21:54 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 26, августа. /ТАСС

Канцлер отметила, что Германия в тот момент предприняла правильные и гуманные действия в очень сложной ситуации

Поделиться
Материал из 1 страницы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в лагере для беженцев в Берлине, сентябрь 2015 года

© Sean Gallup/Getty Images

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила в защиту своих действий, предпринятых в августе и сентябре 2015 года - в разгар миграционного кризиса в Европе.

Смотрите также

Генсек ООН назвал Германию примером для подражания в приеме беженцев

Германия против урезания финпомощи за отказ стран ЕС от приема беженцев

СМИ: Германия начнет платить беженцам за возвращение домой

"Все самые важные решения 2015 года я приняла бы вновь", - заявила она в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, которое было опубликовано в субботу.

На пике миграционного кризиса в 2015 году кабинет министров Меркель принял решение не высылать из страны беженцев, которые прибыли по так называемому балканскому маршруту. "Германия в тот момент предприняла правильные и гуманные действия в очень сложной ситуации, я в этом убеждена", - отметила глава правительства. В соответствии с конвенцией, устанавливающей нормы в отношении беженцев, Германия должна была депортировать иностранцев в ту страну ЕС, в которой беженцы оказались в ходе своего маршрута в первую очередь.

"Если говорить об ошибках или упущениях, то нужно отметить, что мы и, в частности, я в предыдущие годы делали ставку на дублинскую систему [по распределению беженцев в ЕС], которая в том виде оказалась непосильной ношей для Италии и Греции", - сказала канцлер.

В 2015 году в ФРГ оказались 890 тыс. соискателей убежища, в 2016-м - 350 тыс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Италия Греция Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мощность урагана "Харви" снижена до первой категории
2
Во Франции почтили память экипажа Гарнаева, погибшего при тушении пожаров под Ниццей
3
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
4
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
5
Донецк и Симферополь стали городами-побратимами
6
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
7
Меркель считает верным решение не закрывать границы перед беженцами в 2015 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама