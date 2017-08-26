Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за нападение на военных в Брюсселе

Международная панорама
26 августа, 23:28 UTC+3 ТАСС

Нападавшему удалось ранить одного военнослужащего в лицо, а другого в руку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 августа. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за пятничное нападение в Брюсселе на военный патруль. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Атака произошла на бульваре Эмиль Жакмен, расположенном в самом центре столицы Бельгии, около 20:15 по местному времени (21:15 мск). Нападавший выкрикнул: "Аллах акбар!" Ему удалось легко ранить одного военнослужащего в лицо, другого - в руку. Злоумышленник был нейтрализован.

Личность нападавшего установлена: им оказался выходец из Сомали 1987 года рождения, постоянно проживавший в Брюгге. Ранее он не был известен полиции. В этой связи прокуратура уже заявила, что речь идет об "изолированном случае".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
2
Донецк и Симферополь стали городами-побратимами
3
Путин поручил детально выяснить причины пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области
4
Борец вольного стиля Садулаев завоевал серебро на чемпионате мира
5
Сборная России впервые осталась без золотых медалей на чемпионатах мира по борьбе
6
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор проведут "бой века" по правилам бокса
7
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама