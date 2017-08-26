Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за нападение на военных в Брюсселе

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ТАСС, 26 августа. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за пятничное нападение в Брюсселе на военный патруль. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.
Атака произошла на бульваре Эмиль Жакмен, расположенном в самом центре столицы Бельгии, около 20:15 по местному времени (21:15 мск). Нападавший выкрикнул: "Аллах акбар!" Ему удалось легко ранить одного военнослужащего в лицо, другого - в руку. Злоумышленник был нейтрализован.
Личность нападавшего установлена: им оказался выходец из Сомали 1987 года рождения, постоянно проживавший в Брюгге. Ранее он не был известен полиции. В этой связи прокуратура уже заявила, что речь идет об "изолированном случае".