Госдеп призвал освободить директора азербайджанского информагентства Turan

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США призывает власти Азербайджана освободить ранее арестованного директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении начальника пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Мы глубоко обеспокоены решением от 24 августа об аресте и досудебном помещении под стражу на три месяца Мехмана Алиева, известного главного редактора единственного независимого СМИ в стране, информационного агентства Turan. Другие ограничительные меры в отношении Turan, включая заморозку банковских счетов и обвинения в уклонении от уплаты налогов, также вызывают беспокойство", - отметила Науэрт.

По ее словам, такие действия властей страны приводят к ограничению свободы слова и СМИ. Представитель Госдепартамента напомнила, что в мае был заблокирован доступ к сайтам ряда новостных ресурсов, в том числе, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". В Вашингтоне это назвали "негативной тенденцией".

"Мы призываем правительство Азербайджана незамедлительно освободить Мехмана Алиева и всех тех, кто находится под стражей за применение своих базовых свобод", - резюмировала Науэрт, напомнив об обязательствах Баку перед ОБСЕ.

Ясамальский районный суд азербайджанской столицы в пятницу избрал меру пресечения в отношении Алиева в виде ареста сроком на три месяца. Ему предъявлены обвинения по статьям "Уклонение от уплаты налогов", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Незаконное предпринимательство с извлечением крупного дохода".

Алиев был задержан 24 августа. Ранее министерство налогов Азербайджана провело проверки в Turan. Согласно распространенному в пятницу сообщению ведомства, агентство в 2010-2016 годах в налоговые органы предоставило "искаженные налоговые декларации", из-за чего появились основания для подозрений в уклонении от выплаты в бюджет налогов на сумму 60 тыс. 080 манатов (более $35 тыс.). Независимое информационное агентство Turan основано в мае 1990 года; считается одним из первых независимых информационных агентств в бывшем СССР.