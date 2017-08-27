СМИ: два человека арестованы в Онтарио во время демонстрации против исламизации Канады

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ОТТАВА, 27 августа. /ТАСС/. Порядка 500 человек приняли участие в демонстрации противников исламизации Канады и их оппонентов, которая завершилась в канадском городе Лондон (провинция Онтарио). Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.
По ее итогам полиция арестовала двух человек, из какого они были лагеря не сообщается. У здания мэрии Лондона сначала собрались сторонники праворадикальной группы "Патриоты Канады против исламизации Запада" в количестве примерно 50 человек. Затем появились их противники, после чего начались стычки активистов двух противоборствующих сторон.
Беспорядков удалось избежать благодаря полиции. О пострадавших информации не поступало.
Ультраправые группы провели в минувшее воскресенье, 20 августа, в городе Квебек-Сити (провинция Квебек) акцию протеста против нелегальных мигрантов из США. Им попытались помешать антифашисты, которые забросали манифестантов и полицию подручными средствами и фейерверками.
Как ранее сообщили ТАСС в Королевской канадской конной полиции, с начала года свыше 11 тыс. нелегальных мигрантов пересекли канадско-американскую границу. Еще 3,8 тыс. человек полицейские задержали за первые 15 дней августа только на границе канадской провинции Квебек, которая находится рядом со штатами Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гемпшир и Мэн.
Поток нелегалов из США в Канаду отмечается с начала 2017 года. Сами мигранты говорят, что едут в страну, так как опасаются депортации из США по причине жесткой иммиграционной политики президента Дональда Трампа.