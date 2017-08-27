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WP: Трамп хотел прекратить дело экс-шерифа, начатое из-за его борьбы с нелегалами

Международная панорама
27 августа, 3:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, августа. /ТАСС

В пятницу президент США подписал указ о помиловании Джо Арпайо

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ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп весной интересовался у министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса, возможно ли прекратить уголовное дело в отношении бывшего шерифа округа Марикопа (штат Аризона) 85-летнего Джо Арпайо. Об этом в субботу со ссылкой на свои источники сообщила газета The Washington Post.

По ее сведениям, Трамп спрашивал у Сешнса, "есть ли у правительства возможность прекратить уголовное дело против Арпайо". Но министр заметил, что "это было бы неуместно". После этого глава государства решил дать суду рассмотреть дело экс-шерифа и уже потом в случае обвинительного заключения воспользоваться правом на помилование.

"Мы знали, что президент планировал сделать это [помиловать Арпайо] на протяжении некоторого времени, и готовились к этому", - сказал один из сотрудников Белого дома на условиях конфиденциальности. Кроме того, информацию источников The Washington Post прокомментировала пресс-секретарь президента Сара Сандерс. "Разумеется, президент обсуждает правовые вопросы с юристами администрации. Этот случай не стал бы исключением", - заявила она.

В пятницу пресс-служба Белого дома сообщила о том, что Трамп подписал указ о помиловании Джо Арпайо. Шериф стал известен после того, как попытался оспорить законность избрания президентом США Барака Обамы. Арпайо тогда уверял, что глава государства родился за пределами Соединенных Штатов, а его свидетельство о рождении поддельное. Эту же точку зрения неоднократно озвучивал и Трамп до того, как занял высший государственный пост.

В 2013 году федеральный суд признал незаконной осуществлявшуюся Арпайо практику задержания латиноамериканцев по подозрению в нелегальной иммиграции. Шериф тем не менее проигнорировал это судебное решение и продолжил проводить облавы на мигрантов и задерживать их "для дальнейшего расследования". В июле 2017 года Арпайо был признан виновным в неуважении к суду.

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Персоны
Сешнс, Джефф Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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