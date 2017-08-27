Опрос: большинство французов недовольны Макроном

ТАСС, 27 августа. Более половины граждан Франции недовольны президентом страны Эмманюэлем Макроном. Об этом свидетельствует последний опрос, проведенный Французским институтом изучения общественного мнения (Ifop) для газеты Le Journal du Dimanche.

В общей сложности 57% опрошенных выразили свое неудовлетворение французским лидером. Таким образом, новые данные свидетельствуют о продолжении падения рейтинга президента страны - в данном случае, на 14 пунктов по сравнению с данными института за прошлый месяц. В июле уровень доверия к президенту упал на 10 процентных пунктов.

Как показали результаты нового исследования, падение рейтинга нынешнего главы государства начиная с мая текущего года оказалось существеннее, чем отмеченное ранее за аналогичный период падение популярности бывшего президента Франсуа Олланда.

Кроме того, опрос показал падение уровня популярности премьер-министра страны Эдуара Филиппа на девять пунктов по сравнению с данными за июль 2017 года.

Опрос проводился в режиме онлайн и по телефону 25 и 26 августа среди более чем тысячи французов.