Опрос: большинство французов недовольны Макроном

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ТАСС, 27 августа. Более половины граждан Франции недовольны президентом страны Эмманюэлем Макроном. Об этом свидетельствует последний опрос, проведенный Французским институтом изучения общественного мнения (Ifop) для газеты Le Journal du Dimanche.
В общей сложности 57% опрошенных выразили свое неудовлетворение французским лидером. Таким образом, новые данные свидетельствуют о продолжении падения рейтинга президента страны - в данном случае, на 14 пунктов по сравнению с данными института за прошлый месяц. В июле уровень доверия к президенту упал на 10 процентных пунктов.
Как показали результаты нового исследования, падение рейтинга нынешнего главы государства начиная с мая текущего года оказалось существеннее, чем отмеченное ранее за аналогичный период падение популярности бывшего президента Франсуа Олланда.
Кроме того, опрос показал падение уровня популярности премьер-министра страны Эдуара Филиппа на девять пунктов по сравнению с данными за июль 2017 года.
Опрос проводился в режиме онлайн и по телефону 25 и 26 августа среди более чем тысячи французов.