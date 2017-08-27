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Telegraph: здание британского парламента уязвимо для террористов

Международная панорама
27 августа, 5:53 дата обновления: 27 августа, 6:10 UTC+3 ТАСС

Полиция Соединенного Королевства провела операцию, которая показала, что террористам потребуется пять минут, чтобы проникнуть в здание

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ТАСС, 27 августа. Конфиденциальная проверка, проведенная британской полицией, показала, что террористы имеют возможность проникнуть в здание парламента в течение пяти минут и устроить там нападение на депутатов. Об этом сообщила в субботу газета The Sunday Telegraph со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

По информации издания, спецоперация с целью имитации теракта прошла ночью в период, когда парламентарии находятся на каникулах, чтобы они по возможности находились в неведении касательно результатов эксперимента.

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Сотрудники правоохранительных органов, играя роль экстремистов, использовали лодку, чтобы по реке добраться до здания, после чего без особых сложностей проникли в помещение Палаты общин. В качестве одной из возможных мер предосторожности, которые могли бы помешать такому исходу событий в будущем, было предложено установить барьеры на реке, которые не позволили бы судам приближаться к зданию, добавляет газета.

Отмечается, что данный эксперимент был проведен спустя пять месяцев после террористического нападения 22 марта в Вестминстере, правительственном районе Лондона.

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