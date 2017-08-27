СМИ: террористы и бойцы "Хезболлах" прекратили огонь в районе ливано-сирийской границы

БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Террористы, орудующие в районе разделяющей Ливан и Сирию границы, прекратили огонь и согласились на условия капитуляции, предъявленные отрядами ливанской шиитской партии "Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской правительственной армии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

По его информации, боевики, принадлежащие к экстремистской группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), окружены в горном районе Халимат-Кара. Согласно условиям соглашения, стороны произведут обмен пленными. После этого остатки разгромленных банд будут выведены из приграничной местности Западный Калямун в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.

Прекращение огня вступило в силу в 07.00 мск на ливанской стороне границы, где войска, с 19 августа проводящие операцию под кодовым названием "Рассвет", блокировали террористов в пограничном секторе площадью 20 кв. км. Ливанское командование пошло на этот шаг для того, чтобы выяснить судьбу военнослужащих, попавших в плен к боевикам в 2014 году.