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СМИ: террористы и бойцы "Хезболлах" прекратили огонь в районе ливано-сирийской границы

Международная панорама
27 августа, 9:51 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 27, августа. /ТАСС

Стороны также произведут обмен пленными

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БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Террористы, орудующие в районе разделяющей Ливан и Сирию границы, прекратили огонь и согласились на условия капитуляции, предъявленные отрядами ливанской шиитской партии "Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской правительственной армии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

По его информации, боевики, принадлежащие к экстремистской группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), окружены в горном районе Халимат-Кара. Согласно условиям соглашения, стороны произведут обмен пленными. После этого остатки разгромленных банд будут выведены из приграничной местности Западный Калямун в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.

Прекращение огня вступило в силу в 07.00 мск на ливанской стороне границы, где войска, с 19 августа проводящие операцию под кодовым названием "Рассвет", блокировали террористов в пограничном секторе площадью 20 кв. км. Ливанское командование пошло на этот шаг для того, чтобы выяснить судьбу военнослужащих, попавших в плен к боевикам в 2014 году.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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