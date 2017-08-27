Nikkei: Япония ведет переговоры о поставках военно-транспортных самолетов в ОАЭ

Флойд Мэйуэзер заявил, что рад уйти из бокса победителемСпорт 27 августа, 10:22
Глава UFC Уайт не хочет, чтобы Макгрегор снова боксировалСпорт 27 августа, 10:20
Нурмагомедов заявил, что может провести бой с Макгрегором 30 декабря в Лас-ВегасеСпорт 27 августа, 10:03
Боксерский бой Мэйуэзер - Макгрегор побил рекорд по количеству проданных трансляцийСпорт 27 августа, 10:02
Шлеменко: бой Мэйуэзер - Макгрегор не имеет отношения к спортуСпорт 27 августа, 9:54
СМИ: клубы НХЛ "Вегас" и "Рейнджерс" заинтересованы в дисквалифицированном ЗариповеСпорт 27 августа, 9:47
Ирландский боец Макгрегор подтвердил, что останется в UFCСпорт 27 августа, 9:41
Глава WBC: бокс доказал превосходство над ММА благодаря победе Мэйуэзера над МакрегоромСпорт 27 августа, 9:32
Боксерский бой Мэйуэзер - Макгрегор не собрал аншлаг в Лас-ВегасеСпорт 27 августа, 9:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Японии ведет переговоры о поставках в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) военно-транспортных самолетов C-2, производимых японской корпорацией Kawasaki Heavy Industries. Об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei.
По данным ее источника в министерстве обороны, ОАЭ обратились к Японии с просьбой о продаже нескольких C-2. Представители японского военного ведомства, а также министерства экономики, торговли и промышленности уже передали потенциальному покупателю технические данные, и сейчас стороны обсуждают окончательную цену и количество поставляемых самолетов.
Однако прежде чем сделка состоится, стороны должны подписать соглашение о передаче военной техники и технологий. Это необходимый юридический этап на пути поставки вооружений.
В апреле 2014 года японское правительство отказалось от действовавшей почти полвека политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий и одобрило новые правила поставок вооружений за рубеж. Одно из них может помешать сотрудничеству Японии и ОАЭ: вооружения запрещено экспортировать в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. ОАЭ участвуют в операции аравийской коалиции в Йемене.
После отмены запрета на экспорт оружия Япония пытается выйти на мировой рынок вооружений, однако крупных успехов ей пока добиться не удалось. Токио провалил тендер на строительство подводных лодок для Австралии в 2016 году, а в 2015-м конкурс на поставку противолодочных самолетов не выдержал и P-1. В январе этого года сообщалось о переговорах о поставках C-2 в Новую Зеландию, однако их результаты неизвестны.
Военно-транспортный C-2 японской разработки может преодолевать расстояние до 7,6 тыс. км и нести на борту до 20 т грузов, его размеры позволяют перевозить боевую технику. Стоимость одной единицы составляет около 19 млрд йен (порядка $173 млн).