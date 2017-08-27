СМИ: террористы передали "Хезболлах" одного пленного и тела погибших в Сирии бойцов

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БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Террористы, прекратившие огонь в районе разделяющей Ливан и Сирию границы, передали в воскресенье отрядам ливанской шиитской партии "Хезболлах" тела четырех бойцов, погибших в районе Западный Калямун (60 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, освобожден также один боец, захваченный в плен во время операции в Сирийской пустыне, в которой участвует "Хезболлах", сражающаяся в Сирии на стороне правительственной армии.
Боевики, принадлежащие к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), были окружены в субботу в горном районе Халимат-Кара на границе с Ливаном и согласились на перемирие. По условиям сделки, они будут выведены из приграничной местности в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
В конце июля в окрестностях ливанского города Эрсаль (90 км от Бейрута) шиитские отряды разгромили банды террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и заставили их капитулировать. Свыше 1 тыс. боевиков были выведены 2 августа из Ливана в сирийскую провинцию Идлиб.