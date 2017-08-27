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Римско-католическая церковь призвала ЕС учитывать проблемы беженцев из Африки

Международная панорама
27 августа, 13:10 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

Архиепископ Сантьяго Агрело из Марокко обратился к европейским политикам с просьбой "не пытаться удержать мигрантов за пределами своих границ"

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ВАТИКАН, 27 августа. /ТАСС/. Римско-католическая церковь продолжает уделять особое внимание проблеме африканских беженцев. Радио Ватикана в этой связи обнародовало специальное заявление главы епархии Танжера (Марокко) архиепископа Сантьяго Агрело по поводу нынешней чрезвычайной ситуации, в которой оказываются мигранты, прибывающие в Европу. Прелат заявил, что "европейскому сообществу в срочном порядке необходимо глубже осознать вопрос беженцев: содержание людей за пределами границ не может быть решением проблемы".

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"В пустыне погибает множество людей, и об этом никто не говорит. Европа хорошо знает о происходящем, однако, похоже, это ее никак не задевает", - отметил архиепископ.

Архиепископ Танжера также призвал европейских политиков "реагировать на миграционный кризис конструктивными решениями, не игнорируя проблемы и не пытаясь удержать мигрантов за пределами своих границ".

"Жизнь многих мигрантов и беженцев из африканских стран отмечена глубоким отчаянием, - написал прелат, указывая на проблемы, с которыми мигранты сталкиваются в принимающих странах, прежде всего с жильем и продовольствием. - Большинство европейцев не может себе вообразить этих препятствий, потому что никогда с ними не сталкивается".

По мнению архиепископа, "каждый человек имеет право искать то место в мире, которое ему кажется лучшим".

Сантьяго Агрело напомнил, что "одним из первых шагов в преодолении миграционного кризиса является победа в информационной битве, чтобы подача информации не была частичной, но в действительности помогала мигрантам решить их проблемы".

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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