Римско-католическая церковь призвала ЕС учитывать проблемы беженцев из Африки

Шипулин примет решение о продолжении карьеры после ОлимпиадыСпорт 27 августа, 13:20
Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате России по биатлонуСпорт 27 августа, 13:18
Мещеряков: Эдер - хорошее приобретение для ФК "Локомотив", учитывая его зарплатуСпорт 27 августа, 13:17
Войска Сирии и ВКС РФ разгромили самую боеспособную группировку ИГ в долине реки ЕвфратАрмия и ОПК 27 августа, 13:16
Мужская сборная России выиграла командный зачет в прыжках в воду на УниверсиадеСпорт 27 августа, 13:10
Мещеряков: игра ФК "Локомотив" показывает, что есть возможности для ее улучшенияСпорт 27 августа, 13:01
СМИ: умер режиссер "Техасской резни бензопилой" Тоуб ХуперКультура 27 августа, 12:58
"Спартак" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" и продлил безвыигрышную серию до трех матчейСпорт 27 августа, 12:58
Неисправность в севшем на мель теплоходе "Илья Муромец" устраненаПроисшествия 27 августа, 12:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАТИКАН, 27 августа. /ТАСС/. Римско-католическая церковь продолжает уделять особое внимание проблеме африканских беженцев. Радио Ватикана в этой связи обнародовало специальное заявление главы епархии Танжера (Марокко) архиепископа Сантьяго Агрело по поводу нынешней чрезвычайной ситуации, в которой оказываются мигранты, прибывающие в Европу. Прелат заявил, что "европейскому сообществу в срочном порядке необходимо глубже осознать вопрос беженцев: содержание людей за пределами границ не может быть решением проблемы".
"В пустыне погибает множество людей, и об этом никто не говорит. Европа хорошо знает о происходящем, однако, похоже, это ее никак не задевает", - отметил архиепископ.
Архиепископ Танжера также призвал европейских политиков "реагировать на миграционный кризис конструктивными решениями, не игнорируя проблемы и не пытаясь удержать мигрантов за пределами своих границ".
"Жизнь многих мигрантов и беженцев из африканских стран отмечена глубоким отчаянием, - написал прелат, указывая на проблемы, с которыми мигранты сталкиваются в принимающих странах, прежде всего с жильем и продовольствием. - Большинство европейцев не может себе вообразить этих препятствий, потому что никогда с ними не сталкивается".
По мнению архиепископа, "каждый человек имеет право искать то место в мире, которое ему кажется лучшим".
Сантьяго Агрело напомнил, что "одним из первых шагов в преодолении миграционного кризиса является победа в информационной битве, чтобы подача информации не была частичной, но в действительности помогала мигрантам решить их проблемы".