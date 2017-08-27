СМИ: шесть смертников атаковали штаб арабо-курдской коалиции на северо-востоке Сирии

ТАСС, 27 августа. Штаб вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) в городе Эш-Шаддади подвергся в воскресенье атаке террористов-смертников. Как передал телеканал Al Mayadeen, в нападении принимали участие шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Нескольких из них удалось застрелить бойцам СДС, охранявшим здание. О пострадавших в результате взрывов информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Эш-Шаддади, расположенном на юге провинции Хасеке, сосредоточены 4 тыс. ополченцев СДС, которые в ближайшие дни начнут операцию против банд ИГ в Дейр-эз-Зоре.