СМИ: в Дамаске одобрили перемирие между бойцами "Хезболлах" и террористами

БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Сирийские власти одобрили в воскресенье соглашение о прекращении огня между отрядами ливанской шиитской партии "Хезболлах" и террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление военного представителя.

В заявлении подчеркивается, что перемирие "позволит избежать напрасных потерь в рядах сирийских войск и бойцов "Хезболлах".

Как указал источник, соглашение предусматривает вывод террористов из горной местности Западный Калямун (60 км от Дамаска) в восточный регион Сирии.