СМИ: в Дамаске одобрили перемирие между бойцами "Хезболлах" и террористами

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при БельгииСпорт 27 августа, 16:35
Садулаеву вернули украденный паспорт, борец вернется в Россию через несколько днейСпорт 27 августа, 15:42
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского мостаВ стране 27 августа, 15:40
Россиянка Ромасенко завоевала серебро ЧМ в каноэ-одиночках на дистанции 200 мСпорт 27 августа, 15:38
"Воентелеком" предлагает использовать "Тигр-УС" для всех родов и видов ВС РФАрмия и ОПК 27 августа, 15:34
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в ЧайковскомСпорт 27 августа, 15:33
Кадыров: бой между Мэйуэзером и Макгрегором не был спортом в чистом видеСпорт 27 августа, 15:26
Взрывы на оружейном складе в Азербайджане продолжаютсяПроисшествия 27 августа, 15:01
Мэй не намерена подавать в отставку в 2019 годуМеждународная панорама 27 августа, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Сирийские власти одобрили в воскресенье соглашение о прекращении огня между отрядами ливанской шиитской партии "Хезболлах" и террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление военного представителя.
В заявлении подчеркивается, что перемирие "позволит избежать напрасных потерь в рядах сирийских войск и бойцов "Хезболлах".
Как указал источник, соглашение предусматривает вывод террористов из горной местности Западный Калямун (60 км от Дамаска) в восточный регион Сирии.