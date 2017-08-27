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СМИ: в Дамаске одобрили перемирие между бойцами "Хезболлах" и террористами

Международная панорама
27 августа, 15:56 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 27, августа. /ТАСС

По данным агентства SANA, сирийские власти считают, что перемирие позволит избежать "напрасных потерь" военных и бойцов "Хезболлах"

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БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Сирийские власти одобрили в воскресенье соглашение о прекращении огня между отрядами ливанской шиитской партии "Хезболлах" и террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление военного представителя.

В заявлении подчеркивается, что перемирие "позволит избежать напрасных потерь в рядах сирийских войск и бойцов "Хезболлах".

Как указал источник, соглашение предусматривает вывод террористов из горной местности Западный Калямун (60 км от Дамаска) в восточный регион Сирии.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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