Минобороны Израиля: эскадрильи F-35 станут центральным элементом обороны страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Две эскадрильи из 50 закупленных в США истребителей пятого поколения F-35 станут центральным элементом обороны еврейского государства. С таким заявлением выступил в воскресенье министр обороны Израиля Авигдор Либерман. "Эскадрильи (F-35) станут центральным элементом защиты безопасности граждан Израиля", - сказал Либерман, комментируя подписание последнего из трех контрактов на поставку в Израиль 17 новейших американских истребителей.

Израиль в начале июня этого года завершил процедуру подготовки приобретения дополнительных 17 F-35 в США, доведя будущее количество таких машин в своих ВВС до 50. Изначально Израиль планировал закупить всего 33 таких самолета, но в конце ноября прошлого года правительство решило обзавестись еще 17-ю истребителями.

На этих выходных "делегация представителей министерства обороны Израиля в США завершила итоговую сделку по закупке 17 самолетов F-35", сообщило израильское минобороны в распространенном в воскресенье коммюнике. "Таким образом, Израилем были закуплены две полные эскадрильи, всего 50 самолетов для ВВС, по существующему контракту доставка самолетов будет завершена к декабрю 2024 года", - добавили в военном ведомстве.

В Израиль к настоящему моменту доставлены пять из 50 заказанных в США F-35. По данным израильских СМИ, до конца августа в Израиль будут доставлены еще два F-35, еще два таких самолета прибудут в еврейское государство в октябре. Уже к концу 2017 года Израиль намерен стать первой после США страной, объявившей о начальной эксплуатационной готовности этих самолетов.

По данным израильских СМИ, в течение 2018 года в страну прибудут девять F-35, а к 2021 году у национальных ВВС будет 33 таких самолета. В 2024 году, когда прибудут все 50 заказанных в США истребителей, в ВВС Израиля сформируют из них две эскадрильи.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии stealth и способная нести ядерные боезаряды. Для Израиля каждая машина стоит около $100 млн.

Программу подвергают резкой критике за допущенные при реализации многочисленные ошибки. 10 июня этого года полеты F-35 на базе ВВС США Люк в штате Аризона были приостановлены из-за серии инцидентов, в ходе которых у летчиков наблюдались симптомы, схожие с кислородной недостаточностью. 23 июня были также прекращены полеты 14 F-35 на военной базе Юма в Аризоне по причине проблем с компьютерным обеспечением автономного оборудования на земле.