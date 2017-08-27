Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: напавший на прохожих в Турку солгал властям по поводу своего имени и возраста

Международная панорама
27 августа, 18:49 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 27, августа. /ТАСС

Ранее марокканец признал свою вину в нанесении ножевых ударов прохожим, но не признал, что виновен в убийстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 27 августа. /ТАСС/. Главный подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в центре города Турку предоставил властям Финляндии неверную информацию о своем имени и возрасте, когда прибыл в страну в 2016 году. Об этом сообщил в воскресенье телеканал MTV3 со ссылкой на Центральную криминальную полицию Финляндии.

Смотрите также

Финские власти арестовали еще одного человека по делу о нападении в Турку

Финская полиция задержала еще двоих человек по делу о нападении в Турку

СМИ: подозреваемый в нападении в Турку несколько лет жил в Швеции

"Личность марокканца установили с помощью международного полицейского сотрудничества. В качестве его года рождения был подтвержден 1994 год", - указали в ведомстве. Сам мигрант в 2016 году сказал сотрудникам миграционной службы, что ему 17 лет.

Кроме того, по словам руководителя расследования Кристы Гранрот, "имя, которое он сообщил властям, приехав в Финляндию, тоже ненастоящее". До сих пор молодой человек представлялся как Абдеррахман Мешках.

Во вторник окружной суд региона Варсинайс-Суоми принял решение об аресте марокканца по подозрению в совершении двух убийств и восьми покушений на убийство с целью терроризма. Он признал свою вину в нанесении ножевых ударов прохожим, однако, как позже уточнил представитель следствия, не признает, что виновен в убийстве. В то же время, по словам адвоката марокканца, "остается неясным, соответствуют ли его действия критериям террористического акта".

Под стражу вместе с ним взяты еще трое марокканцев, которые также могут иметь отношение к этому делу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Турку
Страны
Марокко Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
2
Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского моста
3
Генподрядчик заявил, что морская операция по установке арки Крымского моста идет по плану
4
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
5
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
6
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
7
Гаджиев: Макгрегор как боксер-новичок показал больше, чем многие соперники Мэйуэзера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама