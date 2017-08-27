СМИ: напавший на прохожих в Турку солгал властям по поводу своего имени и возраста

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 августа. /ТАСС/. Главный подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в центре города Турку предоставил властям Финляндии неверную информацию о своем имени и возрасте, когда прибыл в страну в 2016 году. Об этом сообщил в воскресенье телеканал MTV3 со ссылкой на Центральную криминальную полицию Финляндии.
"Личность марокканца установили с помощью международного полицейского сотрудничества. В качестве его года рождения был подтвержден 1994 год", - указали в ведомстве. Сам мигрант в 2016 году сказал сотрудникам миграционной службы, что ему 17 лет.
Кроме того, по словам руководителя расследования Кристы Гранрот, "имя, которое он сообщил властям, приехав в Финляндию, тоже ненастоящее". До сих пор молодой человек представлялся как Абдеррахман Мешках.
Во вторник окружной суд региона Варсинайс-Суоми принял решение об аресте марокканца по подозрению в совершении двух убийств и восьми покушений на убийство с целью терроризма. Он признал свою вину в нанесении ножевых ударов прохожим, однако, как позже уточнил представитель следствия, не признает, что виновен в убийстве. В то же время, по словам адвоката марокканца, "остается неясным, соответствуют ли его действия критериям террористического акта".
Под стражу вместе с ним взяты еще трое марокканцев, которые также могут иметь отношение к этому делу.