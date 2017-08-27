СМИ: Индия договорилась с Израилем разработать ЗРК средней дальности за три года

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Индия и Израиль создадут к 2020 году новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности для вооруженных сил Индии. Как сообщает в воскресенье газета Business Standard, Индийская организация оборонных исследований и разработок подписала соответствующее соглашение с Israel Aerospace Industries.
По информации издания, ссылающегося на источник в минобороны Индии, сумма соглашения оценивается примерно в $2,6 млрд. Новый ЗРК будет предназначен для уничтожения баллистических ракет, боевых самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и будет иметь радиус поражения до 70 км. Первый комплекс должен быть готов в течение трех лет.
Согласно данным информационно-аналитического агентства Jane's, Израиль является третьим по объемам поставщиком военной продукции в Индию. В период 2012-2018 годов Тель-Авив поставит Нью-Дели военную технику на сумму $5,4 млрд до и займет около 17% регионального рынка. Россия и США являются первым и вторым по величине поставщиками соответственно.