Израиль может прекратить финансирование ООН из-за "предвзятого отношения"

ТАСС, 27 августа. Израиль более не намерен терпеть предвзятого отношения к себе со стороны ООН и готов на прекращение финансирования всемирной организации. Об этом заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете The Times of Israel заместитель главы МИД еврейского государства Ципи Хотовели. Она отметила, что соответствующая позиция будет доведена до сведения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во время его визита в Израиль, запланированного на следующую неделю.

"Мы стремимся радикально изменить отношение ООН к Израилю. Пора поставить вопрос ребром. Если ООН не изменит свой образ действий, то потеряет как поддержку, так и финансирование с нашей стороны", - сказала дипломат.

По ее словам, Вашингтон ранее также заявлял, что не потерпит предвзятого отношения к Израилю. В начале июня на 35-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве постоянный представитель США при ООН Никки Хейли упрекнула его членов в "хронической антиизраильской предвзятости".

Гутерриш нанесет свой первый после вступления в должность визит в еврейское государство 28-29 августа.

В январе этого года Израиль уже сократил взносы в ООН на $6 млн, что стало ответом на принятую Советом Безопасности резолюцию 2334, требующую прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. В марте он урезал финансирование всемирной организации на $2 млн в ответ на серию голосований против него в СПЧ. В июле еврейское государство сократило взносы в ООН еще на $1 млн после решения ЮНЕСКО включить Старый город палестинского Хеврона в Список всемирного наследия, а также в перечень находящихся под угрозой объектов.

По состоянию на сегодняшний день ежегодные взносы Израиля в регулярный бюджет ООН составляют около $11 млн, или примерно 0,4% от общего объема расходов организации. Крупнейшим донором ООН являются США (22% бюджета, или $5,4 млрд), за ними следуют Япония и Германия.