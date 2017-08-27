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Макрон настаивает на освобождении арестованного в Турции журналиста из Франции

Международная панорама
27 августа, 20:49 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 27, августа. /ТАСС

Власти Турции подозревают Лу Бюро в причастности к терроризму и связях с курдскими сепаратистами

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ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Франция настаивает на скорейшем освобождении арестованного в Турции французского независимого журналиста Лу Бюро. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора президента страны Эмманюэля Макрона с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Помимо улучшения условий содержания журналиста, президент Франции попросил скорейшего его освобождения и возвращения во Францию, - отмечается в сообщении, распространенном в воскресенье. - Оба президента согласились с необходимостью продолжать контакты, в том числе на уровне министров, чтобы как можно быстрее найти выход".

О задержании в Турции Лу Бюро стало известно в начале августа. Как передало тогда AFP, его задержали в конце июля на пропускном пункте "Хабур" на ирако-турецкой границе. После пяти дней пребывания в статусе временно задержанного журналиста поместили под стражу в тюрьму города Ширнак на юго-востоке Турции.

По данным Anadolu Ajansi у Лу Бюро обнаружили фотоснимки, на которых он запечатлен с бойцами действующих в Сирии курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС). Анкара считает, что СНС - сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.

Лу Бюро, сотрудничающий с международным франкоязычным каналом TV5 Monde, три года назад уже снял телерепортаж о деятельности СНС на севере Сирии. Власти Турции подозревают француза в причастности к терроризму и связях с курдскими сепаратистами.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Эрдоган, Реджеп Тайип
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