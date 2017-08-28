Президент Франции обсудит с лидерами стран Африки и Европы миграционный кризис

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в Париже в понедельник встречи с лидерами нескольких ключевых стран Европы и Африки по вопросам урегулирования миграционного кризиса.

Как сообщили в Елисейском дворце, с африканской стороны в совещаниях примут участие президент Чада Идрисс Деби Итно, глава Нигера Махамаду Иссуфу, председатель Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж. Дискуссии откроют трехсторонние переговоры французского лидера с коллегами из Чада и Нигера.

В Париж также приедут канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Испании Мариано Рахой, председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони. С ними Макрон проведет в течение дня отдельную четырехстороннюю встречу.

Затем к дискуссиям - уже в расширенном формате с участием африканских лидеров - присоединится верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Ожидается, что в 18:30 по местному времени (19:30 мск) главы делегаций дадут совместную пресс-конференцию. Вечером для участников встречи будет организован рабочий ужин.

"Совещания позволят вновь подтвердить поддержку ЕС Чада, Нигера и Ливии в том, что касается обеспечения контроля и управления миграционными потоками, - подчеркнули в Елисейском дворце. - Затем президент республики [Макрон] и главы правительств Германии, Испании и Италии обсудят актуальные темы европейской политики".

Миграционный кризис

В 2015 году из-за активизации конфликтов в нескольких странах Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Этот миграционный кризис признан Еврокомиссией самым тяжелым с момента окончания Второй мировой войны.

Основный путь, по которому мигранты попадают в ЕС, - средиземноморский маршрут, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы. По данным Международной организации по миграции, число прибывших с начала года в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 120 тыс. человек. При этом более 2,3 тыс. погибли в пути.

Как ранее отметил президент Франции по итогам саммита ЕС в июне в Брюсселе, миграционный кризис в Европе будет долгосрочным и потребует более активных скоординированных мер со стороны государств Евросоюза. По его мнению, необходимо четко разграничивать понятия экономических мигрантов и беженцев, при этом нужно иметь в виду, что предоставление приюта последним - моральный долг Европы. Все страны ЕС обязаны в связи с этим действовать солидарно и координировать свои меры по приему беженцев, считает Макрон.