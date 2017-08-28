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Лондон надеется, что третий раунд переговоров по Brexit будет конструктивным

Международная панорама
28 августа, 2:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, августа. /ТАСС

Британский министр по вопросам Brexit отметил, что королевство надеется на сделку, которая будет отвечать интересам как ЕС, так и Великобритании

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ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Великобритания начинает третий раунд переговоров с Евросоюзом по условиям выхода страны из состава сообщества в конструктивном ключе и надеется, что обе стороны проявят гибкость и находчивость. Об этом говорится в заявлении, распространенном британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом в преддверии начинающейся в понедельник в Брюсселе встречи.

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"Мы хотим зафиксировать те моменты, по которым достигли согласия, начать обсуждение в тех областях, в которых наши мнения расходятся, и добиться прогресса по ряду вопросов. Но для того, чтобы сделать это, нам потребуется гибкость и находчивость обеих сторон", - приводятся слова министра в поступившем в ТАСС коммюнике.

Говоря о цели переговоров, которые на этот раз будут носить технический характер, Дэвис заметил, что она "остается неизменной". "Мы хотим добиться такой сделки, которая будет в высшей степени отвечать интересам как ЕС, так и Великобритании, как простых людей, так и предпринимателей во всей Европе, - подчеркнул главный британский переговорщик. - Мы готовы засучить рукава и снова приняться за работу".

Дэвис выразил надежду, что дискуссии будут вестись как на основании результатов последнего июльского раунда переговоров между Лондоном и Брюсселем, так и ряда меморандумов по различным вопросам, которые британское правительство опубликовало на прошлой неделе. В этих документах Лондон обозначил свою позицию по широкому спектру тем взаимоотношений между Соединенным Королевством и ЕС после "развода", в том числе в области судопроизводства и разрешения споров, гражданского права, таможенных вопросов, защите прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и наоборот, охране персональных данных.

"Эти документы стали результатами напряженной работы и подробного анализа, которые велись за кадром переговоров и должны послужить базой для того, что, как я надеюсь, станет неделей конструктивных переговоров между Европейской комиссией и Великобританией", - сказал Дэвис.

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