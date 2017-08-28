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СМИ: в Беркли в результате столкновений с участием ультраправых задержаны 10 человек

Международная панорама
28 августа, 2:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, августа. /ТАСС

Среди задержанных лидер правой организации Patriot Prayer Джои Гибсон

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© AP Photo/Josh Edelson

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Столкновения между членами ультраправых и левых организаций произошли в воскресенье в городе Беркли (штат Калифорния). Полиция задержала десять зачинщиков беспорядков, сообщила газета San Francisco Chronicle.

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Согласно ее информации, в Беркли проходили одновременно несколько демонстраций, в том числе организованная лидером правой организации Patriot Prayer Джои Гибсоном. Он был схвачен и закован в наручники сотрудниками местной полиции. Сообщается, что в момент задержания Гибсон бежал от преследовавшей его группы левых, которые скрывали лицо черными масками и применяли баллончики с перечным газом.

Причинами беспорядков стали действия сотен человек во всем черном, которые повалили металлические заграждения, установленные вокруг одного из центральных парков города. Местные власти ранее запретили проводить в этом месте любые акции протеста, чтобы избежать всплеска насилия. После прорыва парк наводнили сторонники Patriot Prayer и противостоящей им группировки, между которыми вспыхнули ожесточенные потасовки.

По данным San Francisco Chronicle, количество полицейских значительно превосходило участников столкновений.

В результате столкновений ультраправых активистов и их противников в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), произошедших 12 августа, один человек погиб, еще 19 пострадали.

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