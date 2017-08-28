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AP: Трамп хочет вернуть полиции доступ к армейской технике

Международная панорама
28 августа, 3:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, августа. /ТАСС

Речь, в частности, идет о гранатометах, стрелковом оружии, боеприпасах и тяжелой бронированной технике, которая может быть использована для разгона несанкционированных демонстраций

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет вернуть полиции полноценный доступ к военной технике и оборудованию, которые можно будет использовать для разгона несанкционированных демонстраций. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press (AP), в распоряжении которого оказались документы, подтверждающие намерение главы государства подписать соответствующий исполнительный указ.

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Ранее предшественник Трампа демократ Барак Обама ограничил возможность полиции применять армейскую технику. По информации же агентства, нынешний хозяин Белого дома хочет в полной степени восстановить данную программу, в рамках которой "средства, подлежащие утилизации, могут быть перенаправлены в виде помощи" местным правоохранительным органам для более эффективной защиты "общественной безопасности, а также для снижения преступности", говорится в документах. Речь, в частности, идет о гранатометах, стрелковом оружии, боеприпасах, а также о тяжелой бронированной технике.

Возможно, о намерении Трампа вновь открыть доступ полиции к армейским складам уже в понедельник объявит министр юстиции США Джефф Сешнс. Как утверждает AP, ранее сами полицейские просили вернуть им право пользоваться военной техникой и вооружением для того, чтобы сотрудники могли защитить себя во время террористических атак или инцидентов со стрельбой.

Обама ограничил действие программы в 2015 году на фоне волны общественной критики после подавления властями массовых беспорядков в Фергюсоне (штат Миссури), вызванных убийством белым полицейским темнокожего подростка Майкла Брауна летом 2014 года.

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Персоны
Сешнс, Джефф Обама, Барак Трамп, Дональд
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