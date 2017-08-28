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Премьер-министр Албании назвал состав нового правительства

Международная панорама
28 августа, 3:53 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 28, августа. /ТАСС

В состав кабинета войдут 11 министров, два государственных министра и заместитель премьер-министра

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ТАСС, 28 августа. Премьер-министр Албании Эди Рама на воскресном заседании Социалистической партии объявил состав нового кабинета министров. Об этом сообщил телеканал Ora News.

В состав кабинета войдут 11 министров, два государственных министра и заместитель премьер-министра. Министерские функции разделены в равной степени между мужчинами и женщинами.

Портфели сохранили за собой главы МИД и минфина Дитмир Бушати и Арбен Ахметай. Еще один представитель предыдущего правительства Нико Пелеши (занимал должность заместителя премьер-министра) назначен министром сельского хозяйства.

Остальные ведомства получили новых руководителей. В частности, министром обороны стал Олта Джачка, внутренних дел - Фатмир Джафай. Кроме того, в кабмине вновь появились должности госминистра по вопросам диаспоры и госминистра по вопросам защиты предпринимателей.

"Правительство с замечательными людьми - сложная задача. Они выиграли для нас предвыборную битву, теперь нам нужно сделать все для Албании, чтобы она стала такой, какой мы желаем ее видеть для них", - заявил Рама обращаясь к членам партии. Он также подтвердил свою готовность к диалогу с оппозицией, отметив, что будет принимать в нем активное участие.

Албанская социалистическая партия, возглавляемая премьером Рамой, победила на выборах в парламент страны 25 июня, набрав 48,34% голосов, что позволило ей получить 74 места из 140 в высшем законодательном органе.

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