Премьер-министр Албании назвал состав нового правительства

"Известия": РФ поднимет на Генассамблее ООН вопрос о поведении в киберпространствеПолитика 28 августа, 4:27
Ротенберг: победа Оруджева и Исаакяна является шагом на пути создания прототипа LMP1Спорт 28 августа, 4:22
Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже ВеликобританииПроисшествия 28 августа, 4:02
AP: Трамп хочет вернуть полиции доступ к армейской техникеМеждународная панорама 28 августа, 3:51
"Ъ": директор ФСВТС надеется на позитивный итог в переговорах о поставке Турции С-400Армия и ОПК 28 августа, 3:18
Мексика не будет платить за строительство стены на границе с СШАМеждународная панорама 28 августа, 3:02
"Ъ": заседание межправкомиссии по ВТС России и Саудовской Аравии пройдет до конца годаАрмия и ОПК 28 августа, 2:48
Лучший хоккеист студенческого чемпионата США Бутчер стал игроком "Нью-Джерси"Спорт 28 августа, 2:41
СМИ: в Беркли в ходе столкновений с участием ультраправых задержаны 10 человекМеждународная панорама 28 августа, 2:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 28 августа. Премьер-министр Албании Эди Рама на воскресном заседании Социалистической партии объявил состав нового кабинета министров. Об этом сообщил телеканал Ora News.
В состав кабинета войдут 11 министров, два государственных министра и заместитель премьер-министра. Министерские функции разделены в равной степени между мужчинами и женщинами.
Портфели сохранили за собой главы МИД и минфина Дитмир Бушати и Арбен Ахметай. Еще один представитель предыдущего правительства Нико Пелеши (занимал должность заместителя премьер-министра) назначен министром сельского хозяйства.
Остальные ведомства получили новых руководителей. В частности, министром обороны стал Олта Джачка, внутренних дел - Фатмир Джафай. Кроме того, в кабмине вновь появились должности госминистра по вопросам диаспоры и госминистра по вопросам защиты предпринимателей.
"Правительство с замечательными людьми - сложная задача. Они выиграли для нас предвыборную битву, теперь нам нужно сделать все для Албании, чтобы она стала такой, какой мы желаем ее видеть для них", - заявил Рама обращаясь к членам партии. Он также подтвердил свою готовность к диалогу с оппозицией, отметив, что будет принимать в нем активное участие.
Албанская социалистическая партия, возглавляемая премьером Рамой, победила на выборах в парламент страны 25 июня, набрав 48,34% голосов, что позволило ей получить 74 места из 140 в высшем законодательном органе.