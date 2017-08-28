WP: в компании Трампа обсуждали постройку башни в Москве

"Известия": РФ поднимет на Генассамблее ООН вопрос о поведении в киберпространствеПолитика 28 августа, 4:27
Ротенберг: победа Оруджева и Исаакяна является шагом на пути создания прототипа LMP1Спорт 28 августа, 4:22
Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже ВеликобританииПроисшествия 28 августа, 4:02
AP: Трамп хочет вернуть полиции доступ к армейской техникеМеждународная панорама 28 августа, 3:51
"Ъ": директор ФСВТС надеется на позитивный итог в переговорах о поставке Турции С-400Армия и ОПК 28 августа, 3:18
Мексика не будет платить за строительство стены на границе с СШАМеждународная панорама 28 августа, 3:02
"Ъ": заседание межправкомиссии по ВТС России и Саудовской Аравии пройдет до конца годаАрмия и ОПК 28 августа, 2:48
Лучший хоккеист студенческого чемпионата США Бутчер стал игроком "Нью-Джерси"Спорт 28 августа, 2:41
СМИ: в Беркли в ходе столкновений с участием ультраправых задержаны 10 человекМеждународная панорама 28 августа, 2:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Газета The Washington Post утверждает, что бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер якобы предлагал в 2015 году руководству семейной компании Trump Organization заняться проектом по строительству башни "Трамп-тауэр" в Москве, но эти планы так и не были реализованы. Такие сведения приводятся в статье, опубликованной в воскресенье на сайте издания.
Авторы публикации ссылаются на источники, знакомые с этим предложением, а также на письма, с которыми ознакомились юристы Trump Organization. Эта корреспонденция вскоре будет передана в Конгресс США, где проводится расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы и, как предполагают некоторые американские политики, сговора между Москвой и командой нынешнего президента США.
Сэтер якобы призывал Трампа приехать в Москву и представить там предложение по строительству небоскреба. Более того, в электронном письме, датированном ноябрем 2015 года, Сэтер предположил, что он и руководители Trump Organization, как пишет The Washington Post, вскоре "будут праздновать как появление одного из крупнейших проектов в истории недвижимости, так и избрание Дональда Трампа президентом". Впрочем, инициатива предпринимателя так и не была реализована.
В Белом доме от комментариев воздерживаются.