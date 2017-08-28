WP: в компании Трампа обсуждали постройку башни в Москве

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Газета The Washington Post утверждает, что бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер якобы предлагал в 2015 году руководству семейной компании Trump Organization заняться проектом по строительству башни "Трамп-тауэр" в Москве, но эти планы так и не были реализованы. Такие сведения приводятся в статье, опубликованной в воскресенье на сайте издания.

Авторы публикации ссылаются на источники, знакомые с этим предложением, а также на письма, с которыми ознакомились юристы Trump Organization. Эта корреспонденция вскоре будет передана в Конгресс США, где проводится расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы и, как предполагают некоторые американские политики, сговора между Москвой и командой нынешнего президента США.

Сэтер якобы призывал Трампа приехать в Москву и представить там предложение по строительству небоскреба. Более того, в электронном письме, датированном ноябрем 2015 года, Сэтер предположил, что он и руководители Trump Organization, как пишет The Washington Post, вскоре "будут праздновать как появление одного из крупнейших проектов в истории недвижимости, так и избрание Дональда Трампа президентом". Впрочем, инициатива предпринимателя так и не была реализована.

В Белом доме от комментариев воздерживаются.