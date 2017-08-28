Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: в компании Трампа обсуждали постройку башни в Москве

Международная панорама
28 августа, 4:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, августа. /ТАСС

Авторы публикации ссылаются на источники, знакомые с этим предложением, а также на письма, с которыми ознакомились юристы Trump Organization

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Газета The Washington Post утверждает, что бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер якобы предлагал в 2015 году руководству семейной компании Trump Organization заняться проектом по строительству башни "Трамп-тауэр" в Москве, но эти планы так и не были реализованы. Такие сведения приводятся в статье, опубликованной в воскресенье на сайте издания.

Смотрите также

Трамп надеется на сотрудничество с Россией по решению глобальных проблем

Зять Трампа опроверг обвинения в связях с Россией во время президентских выборов в США

Экс-советник Трампа: США могут упустить уникальный шанс улучшить отношения с Россией

Авторы публикации ссылаются на источники, знакомые с этим предложением, а также на письма, с которыми ознакомились юристы Trump Organization. Эта корреспонденция вскоре будет передана в Конгресс США, где проводится расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы и, как предполагают некоторые американские политики, сговора между Москвой и командой нынешнего президента США.

Сэтер якобы призывал Трампа приехать в Москву и представить там предложение по строительству небоскреба. Более того, в электронном письме, датированном ноябрем 2015 года, Сэтер предположил, что он и руководители Trump Organization, как пишет The Washington Post, вскоре "будут праздновать как появление одного из крупнейших проектов в истории недвижимости, так и избрание Дональда Трампа президентом". Впрочем, инициатива предпринимателя так и не была реализована.

В Белом доме от комментариев воздерживаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Архангельске задержан водитель, насмерть сбивший женщину и ее дочь
2
Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании
3
AP: Трамп хочет вернуть полиции доступ к армейской технике
4
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
5
Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США
6
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
7
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама