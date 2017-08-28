Кендрик Ламар завоевал премию MTV Video Music Awards в шести номинацияхКультура 28 августа, 7:29
Эксперт: формат БРИКС позволит Китаю и Индии стать среднезажиточными государствамиЭкономика и бизнес 28 августа, 6:40
Представители властей Сирии и оппозиции провели еще один телемостМеждународная панорама 28 августа, 6:21
Опрос: уровень поддержки президента Южной Кореи вырос до 73,9%Международная панорама 28 августа, 6:15
Дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 28 августа, 6:08
NYT: главой Uber станет руководитель Expedia Дара ХосровшахиЭкономика и бизнес 28 августа, 5:58
"Известия": в кабмин направлен законопроект, разрешающий рубку горелого леса на БайкалеОбщество 28 августа, 5:42
Российский теннисист Южный покинул топ-100 рейтинга ATPСпорт 28 августа, 5:12
"Известия": РФ поднимет на Генассамблее ООН вопрос о поведении в киберпространствеПолитика 28 августа, 4:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Уровень поддержки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина вырос на текущей неделе, достигнув 73,9%. Об этом сообщило в понедельник социологическое агентство Realmeter.
"Согласно результатам опроса, проведенного в период с 21 по 25 августа среди 2,5 тыс. жителей разных регионов страны, три четверти взрослых граждан одобряют деятельность Мун Чжэ Ина на посту президента. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 19,7%", - отмечает Realmeter.
По его данным, деятельность правящей Демократической партии "Тобуро" одобряют 51,8% опрошенных. Консервативную Корейскую партию свободы поддерживают 14,9% опрошенных, партию "Парын" - 6,8%, Народную партию - 6,7%, Партию Справедливости - 6,2%.
Статистическая погрешность при обработке данных составляет 1,9% при уровне достоверности 95%.