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Опрос: уровень поддержки президента Южной Кореи вырос до 73,9%

Международная панорама
28 августа, 6:15 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 28, августа. /ТАСС

Согласно результатам исследования, деятельность правящей Демократической партии "Тобуро" одобряют 51,8% опрошенных

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

© Jung Yeon-Je/Pool Photo via AP

СЕУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Уровень поддержки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина вырос на текущей неделе, достигнув 73,9%. Об этом сообщило в понедельник социологическое агентство Realmeter.

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"Согласно результатам опроса, проведенного в период с 21 по 25 августа среди 2,5 тыс. жителей разных регионов страны, три четверти взрослых граждан одобряют деятельность Мун Чжэ Ина на посту президента. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 19,7%", - отмечает Realmeter.

По его данным, деятельность правящей Демократической партии "Тобуро" одобряют 51,8% опрошенных. Консервативную Корейскую партию свободы поддерживают 14,9% опрошенных, партию "Парын" - 6,8%, Народную партию - 6,7%, Партию Справедливости - 6,2%.

Статистическая погрешность при обработке данных составляет 1,9% при уровне достоверности 95%.

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