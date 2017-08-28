Представители властей Сирии и оппозиции провели еще один телемост

ДАМАСК, 28 августа. /ТАСС/. Проблемы обеспечения мирной жизни в зоне деэскалации и вопросы дальнейшего национального примирения в Сирии обсудили в ходе видеоконференции представители администрации провинции Дамаск с участниками вооруженной оппозиции, которая находится в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

Стороны рассмотрели, в частности, организацию предстоящей доставки гуманитарной помощи мирному населению Гуты, а также возобновление учебного процесса в школах, находящихся в зоне деэскалации.

"Наш долг, как представителей власти, помогать нашим гражданам в Восточной Гуте, - сказал журналистам участвовавший в видеоконференции заместитель губернатора провинции Дамаск Мунир Шаабан. - Мы должны обеспечить людей продовольствием и медикаментами и хотим, чтобы эти товары беспрепятственно доставлялись на территорию, которую контролируют боевики, чтобы доставка была регулярной".

Эта видеоконференция, как и первый телемост, состоявшийся 26 августа между оппозицией в провинции Дераа и представителями сирийских властей, по заявлению участников диалога, также является новым этапом восстановления на территории зон деэскалации мирной жизни и политического урегулирования военного кризиса в Сирии.

Инициатором проведения переговоров в Дамаске вновь стал российский Центр примирения враждующих сторон. "Такая форма (взаимодействия) является очень продуктивной", - сообщил представитель Центра Юрий Климов, добавив, что на данном этапе достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве. "И теперь должно быть еще больше сближения, хватит кровопролития, нужно двигаться к миру", - сказал он.

Следующая видеконференция между правительством провинции Дамаск пройдет в ближайшее время. На ней, помимо гуманитарной ситуации, будут обсуждаться вопросы полного восстановления водоснабжения и электричества в провинции и непосредственно в Восточной Гуте.