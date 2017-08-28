СМИ: скончался экс-премьер Японии, возглавлявший правительство два месяца

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ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Цутому Хата, который возглавлял правительство в 1994 году на протяжении девяти недель, скончался в своем доме в японской столице в возрасте 82 лет. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.
Хата родился в 1935 г. в Токио. Он - потомственный политик, его отец был депутатом нижней палаты парламента от Либерально-демократической партии. Экс-премьер закончил экономический факультет столичного университета Сэйдзио и поступил на службу в автобусную компанию "Одакю", где за девять лет прошел путь от простого кондуктора до заведующего отделом. В 1969 г. он принял решение пойти по стопам отца и начал политическую карьеру.
Перед тем как возглавить правительство, Хата был вице-премьером, в 1993-1994 гг. он был министром иностранных дел, а в 1991-1992 гг. занимал пост министра финансов. Хата - один из основателей Партии обновления Японии, просуществовавшей около полутора лет.