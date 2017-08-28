СМИ: Финляндия не разрешила "Крузенштерну" посетить Аландские острова

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 августа. /ТАСС/. Генеральный штаб сил обороны Финляндии не разрешил российскому паруснику "Крузенштерн" посещение Аландских островов - автономии в составе республики - в конце сентября. Об этом сообщила в понедельник газета Hufvudstadsbladet.
По данным издания, "Крузенштерн" со 164 кадетами на борту планировал зайти в порт Мариехамн на Аландах, имеющих статус демилитаризованной территории, 18-20 сентября. Для посещения финской территории иностранному судну необходимо разрешение, и, по сведениям газеты, генштаб решил его не давать. В силах обороны не комментируют это решение.
В июле "Крузенштерн" уже посещал порты финских городов Турку и Котка во время крупнейшей в Европе парусной регаты Tall Ships Races. Тогда же на нем побывала делегация с Аландов. На островах, указала газета, рассчитывали, что заход крупного парусника в их порт повысит их шансы в 2021 году также принять у себя Tall Ships Races.
Как отмечает издание, власти Финляндии могут быть недовольны тем, что финским военным кораблям не разрешают заходить в порт демилитаризованных островов, тогда как у иностранного учебного судна с этим не возникло трудностей. Получить комментарий сил обороны ТАСС пока не удалось.