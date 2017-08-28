Глава МИД Латвии опасается провокаций в ходе белорусско-российских учений "Запад-2017"

РИГА, 28 августа. /ТАСС/. Латвия опасается провокаций в ходе предстоящих в сентябре белорусско-российских военных учений "Запад-2017". Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

"Если проходят такого масштаба учения, никогда не нужно исключать разного рода происшествия, которые потом могут перерасти в широкомасштабный кризис. Если говорить об угрозе военного нападения, то, скорее всего, ее не будет, частично благодаря тому, что у нас здесь уже год находится контингент НАТО, а во время этих учений будут предприняты дополнительные меры. Мы внимательно следим за развитием этих учений - как министерство обороны и МИД, так и наши союзники по НАТО", - сказал он в интервью местному телеканалу LNT.

По его словам, Латвия получила как от РФ, так и от Белоруссии официальное приглашение направить на эти маневры трех наблюдателей. "Россия направила нам приглашение наблюдать только за заключительной фазой этих маневров, и мы считаем, что этого недостаточно. Мы считаем, что должно быть больше прозрачности. И хотя я не думаю, что от этих учений исходит прямая военная угрозы для Латвии, мы должны быть готовы к различного рода происшествиям, и такого масштаба маневры, несомненно, являются элементом дополнительного напряжения", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

"Мы не видим сейчас сценария нападения на страны Балтии. В то же время увеличение напряженности у границ наших стран является тем вопросом, которым мы обеспокоены. Мы работаем вместе с нашими союзниками и в рамках Совета НАТО - России, и, несомненно, мы считаем, что необходимо ввести дополнительные меры по обеспечению безопасности в нашем регионе, что и делается. Здесь на момент проведения учений будет больше солдат НАТО, будет дополнительный обмен информацией", - указал Ринкевичс.

Говоря о потенциальных провокациях, глава МИД Латвии в качестве примера привел "умышленное или неумышленное появление какого-нибудь самолета в воздушном пространстве стран Балтии, чтобы прощупать нашу систему обороны". "Такое может произойти, и мы должны быть к этому готовы. Наше министерство обороны над этим очень серьезно работает", - добавил он.