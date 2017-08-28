Лукашенко предложил расширить программу оздоровления сирийских детей

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МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Белоруссия готова расширить программу оздоровления детей из Сирии и продолжить оказание гуманитарной помощи этой стране. Об этом в понедельник заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с министром социальных вопросов и труда Сирии Римой аль-Кадери и группой сирийских детей, проходивших оздоровление в Белоруссии.
"Я предлагаю уже сейчас на будущий год подумать о программе поддержки детишек из Сирии в Беларуси. Может быть это будет сотня, может пятьсот человек, может тысяча", - отметил Лукашенко.
"Главное, чтобы мы заранее спланировали и смогли пригласить ваших детишек для отдыха, оздоровления, а потом, может быть, и для учебы в Беларуси, - отметил белорусский лидер. - Важно сегодня договориться о нашем будущем, а будущее - это дети".
Обращаясь к сирийским детям, Лукашенко попросил передать "сирийцам, что в Беларуси у них самые лучшие друзья".
В свою очередь министр социальных вопросов и труда Сирии передала Лукашенко "самый сердечный привет" от президента Башара Асада. "Оздоровление и отдых наших детей будет способствовать еще большему сближению наших народов", - сказала глава сирийского ведомства. По ее словам, "война, которая идет в нашей стране, наложила отпечаток на сознание наших людей". "Сейчас мы вынуждены противостоять последствиям разрушительных действий, в том числе и социальным проблемам", - отметила аль-Кадери.
В соответствии с распоряжением президента Белоруссии, с 14 по 28 августа на оздоровлении в национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" и детском лагере "Родничок" находятся две группы детей из Сирии (около 80 человек - прим. ТАСС). Во время отдыха в Белоруссии были также организованы медицинские осмотры детей. В результате одной из сирийских девочек была проведена операция по удалению опухоли в брюшной полости.