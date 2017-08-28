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Младшая дочь Ислама Каримова покинет пост посла при ЮНЕСКО

Международная панорама
28 августа, 12:23 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 28, августа. /ТАСС

Лола Каримова-Тилляева планирует сконцентрироваться на семье, личных задачах и проектах, реализуемых Фондом первого президента Узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 августа. /ТАСС/. Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева уйдет с поста постоянного представителя республики при ЮНЕСКО. Об этом она сообщила в понедельник, выступая на международной конференции "Центральноазиатский ренессанс в истории мировой цивилизации" в Самарканде.

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"В ближайшем будущем я планирую уйти с должности посла с тем, чтобы сконцентрироваться на семье, моих личных задачах и проектах, реализуемых Фондом Ислама Каримова, а также на других творческих, благотворительных и культурных проектах", - заявила 39-летняя Каримова-Тилляева.

Старшая дочь первого президента Узбекистана 45-летняя Гульнара Каримова находится под арестом. В августе 2015 года она была признана виновной в совершении ряда имущественных преступлений, ей было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы.

В отношении Гульнары Каримовой продолжается расследование другого уголовного дела, в рамках которого ей инкриминируются факты завладения чужим имуществом на сумму $595 млн, необоснованного взимания с абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг на $96,5 млн, сокрытие иностранной валюты на сумму $1 млрд 943 млн, другие злоупотребления.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. Он возглавлял республику с момента обретения ею независимости в 1991 году.

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Персоны
Каримов, Ислам Абдуганиевич Каримова, Гульнара Исламовна
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