Финские власти назвали настоящее имя напавшего на прохожих в Турку

ХЕЛЬСИНКИ, 28 августа. /ТАСС/. Окружной суд финского региона Варсинайс-Суоми назвал имя главного подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре финского города Турку. Об этом сообщила в понедельник газета "Илта-саномат".

По данным судебного реестра, атаковавшего прохожих марокканца зовут Абдеррахман Буанан. Ранее было известно, что мигрант, прибыв в республику в 2016 году, представился властям Финляндии как Абдеррахман Мешках. Кроме того, он заявил, что ему на тот момент было 17 лет. Как выяснила финская полиция, на самом деле преступник родился в октябре 1994 года, ему сейчас 22 года.

На прошлой неделе Окружной суд региона Варсинайс-Суоми принял решение об аресте марокканца по подозрению в совершении двух убийств с целью терроризма и восьми покушений на убийство. Он признал свою вину в нанесении ножевых ударов прохожим, однако, как позже уточнил представитель следствия, не признает, что виновен в убийстве. Вместе с ним под стражу взяты трое марокканцев, которые также могут иметь отношение к этому делу.