Тимошенко заявила о жесткой борьбе власти с оппозицией

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости объединения оппозиционных сил из-за того, что власть в стране ведет активную борьбу с ними.

"По каждому из руководителей областных партийных организаций "Батькивщины" открыто от двух до 17 уголовных дел, - указала она. - Сегодня надо отложить амбиции и найти взаимопонимание настоящим оппозиционным силам".

Как отмечается на сайте "Батькивщины", Юлия Тимошенко призывает объединиться "Самопомощь", "Движение новых сил Михаила Саакашвили", партию "Свобода" и ряд других оппозиционных непарламентских движений.