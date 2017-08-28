Тимошенко заявила о жесткой борьбе власти с оппозицией

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КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости объединения оппозиционных сил из-за того, что власть в стране ведет активную борьбу с ними.
"По каждому из руководителей областных партийных организаций "Батькивщины" открыто от двух до 17 уголовных дел, - указала она. - Сегодня надо отложить амбиции и найти взаимопонимание настоящим оппозиционным силам".
Как отмечается на сайте "Батькивщины", Юлия Тимошенко призывает объединиться "Самопомощь", "Движение новых сил Михаила Саакашвили", партию "Свобода" и ряд других оппозиционных непарламентских движений.