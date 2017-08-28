Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки утверждают, что Россия обходит Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), создавая ракеты, которые могут преодолевать 500 км. Такое заявление сделал в понедельник посол США в России Джон Теффт в интервью на радио "Эхо Москвы".

"Мы считаем и часто об этом говорили, что существуют серьезные нарушения со стороны России, которая создает новые ракеты, преодолевающие 500-километровую дальность, - сказал он. - Это угроза не только для нас, но и для наших союзников, мы постоянно поднимаем этот вопрос",

По мнению Теффт, российская сторона не признает эти нарушения, что отрицательно сказывается на российско-американских отношениях. "Это является серьезной проблемой наших двусторонних отношений, которую необходимо разрешить", - добавил он. Также американский посол сказал, что США считают ДРСМД важным и "четко следует его букве".

США впервые обвинили РФ в нарушении договора в 2014 году. Затем Вашингтон не раз повторял обвинения, с которым Москва выражала категорическое несогласие. При этом Москва выдвигает Вашингтону встречные претензии по невыполнению договора. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не слышала от американских коллег никаких конкретных обвинений по соблюдению ДРСМД.